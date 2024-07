5500 Besucher auf Saarbrücker Sportcampus Warum der Saar-Sport-Tag dieses Jahr ein ganz besonderer war (mit Fotostrecke)

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Paris bildete am Freitagabend den versöhnlichen Abschluss des zumindest teilweise vom Wetter beeinträchtigten Saar-Sport-Tags am Sportcampus im Saarbrücker Stadtwald. „Natürlich ist so eine Veranstaltung immer wetterabhängig. Es war am Nachmittag zwar weitestgehend trocken, aber der Regen vom Vormittag hat dann doch sicher einige Leute abgeschreckt“, sagte Joachim Tesche, Finanzvorstand des Landessportverbands für das Saarland (LSVS). Dennoch gab es am Ende zufriedene Gesichter. „Wir durften rund 5500 Besucher begrüßen“, meinte Tesches Vorstandskollege Johannes Kopkow, „das ist ein großartiger Erfolg.“