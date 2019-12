Jubiläum : Das Ritual am Samstag

Auf geht’s: Fast 50 Läuferinnen und Läufer machten sich bei der 50. Auflage des Parkruns auf die Fünf-Kilometer-Strecke. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Immer wieder samstags treffen sich seit einem Jahr Läufer im Merziger Stadtpark zum Parkrun. Am vergangenen Wochenende feierte der Lauf Jubiläum: Es gab die 50. Auflage. Und einige Läufer haben kaum eine Veranstaltung verpasst.

Von Tina Leistenschneider

Es herrscht eine idyllische Ruhe im Merziger Stadtpark. Die Kälte und der morgendliche Tau kriechen über die Beine, es ist im Grunde das perfekte Wetter, um sich samstagmorgens noch einmal im warmen Bett umzudrehen.

Aber nicht für die Sportlerinnen und Sportler, die sich zur frühen Stunde – es ist kurz vor 9 – im Stadtpark treffen, um gemeinsam fünf Kilometer zu laufen. Während sich einzelne bereits aufwärmen, nähern sich andere im Laufschritt der Gruppe, um ihren Körper fit für die anstehende Aufgabe zu machen.

Info An mehr als 2000 Orten wird samstags gelaufen Der Parkrun ist ein kostenloses Gemeinschafts- und Laufevent, das weltweit in 21 Ländern und an mittlerweile knapp 2000 Standorten jeden Samstag um 9 Uhr stattfindet. Allen ist eines gemein: Menschen, die Freude am Laufen, Joggen, Walken oder Gehen haben, treffen sich und legen eine fünf Kilometer lange Strecke zurück. Der Merziger Leinpfad-Parkrun ist der erste und bisher einzige Parkrun im Saarland. Weitere Infos unter www.parkrun.com.de/leinpfad oder unter www.facebook.com/Leinpfadparkrunmerzig

Jeden Samstag treffen sich Läufer und Walker im Stadtpark, um am Parkrun teilzunehmen – dem einzigen im Saarland. Und der feierte am Samstag seine 50. Auflage mit fast 50 Teilnehmern. Zu ihnen zählt auch Günter Simons. Er ist einer der Läufer, die schon auf dem Weg zum Start dem Laufschritt verfallen. „Es ist mein 48. Lauf“, erzählt Simons, bei Wind und Wetter laufe er mit. „Es gibt kein schlechtes Wetter“, sagt er und greift nach einer Plastiktüte, die er dabei hat. „Da schneide ich ein Loch rein und nutze sie als Regencap.“

Was ihm am Parkrun gefällt? „Die Gemeinschaft, und dass man ohne Druck und Zwang mitmachen kann. Ich kann laufen, walken oder gehen – es gibt kein Zeitlimit“, erzählt Simons, der auch im Seniorenbeirat der Stadt sitzt und sich wünschen würde, dass mehr Senioren beim Parkrun mitmachen. Er nimmt teil, „um fit zu bleiben“, sagt der 73-Jährige. „Ich erledige auch ansonsten alles in der Stadt zu Fuß.“

Beim allerersten Lauf im Januar war Oliver Graus dabei, seither hilft er regelmäßig mit seiner Familie beim Aufbau und zieht sich ab 9 Uhr selbst die Laufschuhe an. „Der Samstag ist zu einem Ritual für uns geworden“, sagt Graus, der als Schnellster der Strecke gilt, die durch den Merziger Stadtpark, durch den Tierpark und ein Stück am Leinpfad entlang führt. Konkurrenz erhält er am Samstag von Laura Flanney, der Rekordhalterin der Strecke, „aber das ist nicht schlimm“, sagt Graus. „Es geht um die Sache an sich, nicht wie schnell man ist“.

Zum ersten Mal läuft Gabi Heffinger mit. „Ich habe viel Positives gehört und wollte mitlaufen“, erzählt sie, sonst beteiligt sie sich am CEB-Lauftreff.