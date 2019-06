Schullaufmeisterschaften in Merzig : Eine gelungene Geburtstagsparty

Merzig 20 Jahre Schullaufmeisterschaften – eine Erfolgsstory und kein Ende in Sicht: Bei der Jubiläumsausgabe ließen gestern rund 4900 Kids aus 140 Schulen in Merzig ihre Rennsandalen qualmen. Trotz einiger Regenschauer.

Ähnlich erging es den jüngsten Mädchen der Mammutveranstaltung mit insgesamt rund 4900 Kindern aus 140 Schulen. Die Felder in den drei Auftaktrennen der Jahrgänge 2008 bis 2010 waren riesig – und alle glücklich, durchgehalten zu haben. „Ich bin anfangs hinten gelaufen und habe die Führenden überholt“, verrät Johanna von der Kirchbergschule Griesborn ihre Taktik. Den Titel aus dem Vorjahr verteidigt die Zehnjährige in 8:13 Minuten locker – Mitschüler, Eltern und Freunde feiern die Siegerin.

Einer, der im Ziel am lautesten applaudiert, ist Werner Klein. Der Stabsstellenleiter Sport des Landkreises Merzig-Wadern hatte 1999 die Idee zum Lauf. Bei der Geburtsstunde zählte Klein an der Saarbrücker Sportschule 40 Kinder. Die Dimension sei eine andere geworden, findet Karl-Heinz „Charly“ Scherer. Der frühere Lehrer und Vorsitzende des TV Losheim ist wie Chef-Organisator Klein von Beginn an dabei, erlebte die Teilnehmer-Explosion am Standort Losheim und den Umzug nach Merzig mit. Auch heute mimt er im Ziel-Korridor den „Anpeitscher“. „Es ist gigantisch, was hier abgeht“, schwärmt Scherer mit gewohnt heiserer Stimme.