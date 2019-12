Startschuss um 14 Uhr : Silvesterlauf findet am Sonntag an der Sportschule statt

Saarbrücken An diesem Sonntag, 29. Dezember, startet der 45. internationale Sparverein-Silvesterlauf in Saarbrücken an der Hermann-Neuberger-Sportschule. Bisher sind 930 Läufer angemeldet, die veranstaltende LSG Saarbrücken-Sulzbachtal um Organisator Manfred Kölzer rechnet dazu mit 600 bis 800 Nachmeldungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Kinder-, Schüler- und Jugendläufe starten ab 12.15 Uhr, der Hauptlauf über zehn anspruchsvolle Kilometer durch den Saarbrücker Stadtwald beginnt um 14 Uhr.