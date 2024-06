Radsport Am Ende liegt der Trofeo-Sieger nur zwei Sekunden vorne

Am letzten Tag der 36. LVM Saarland Trofeo-Radrundfahrt für Junioren-Nationalteams erleben die vielen Zuschauer am Streckenrand gen Ziel in Walsheim ein packendes Finale – und ein aus den vier Tagen Spitzensport im malerischen Bliesgau bekanntes Bild. Denn erneut gibt es es an der in Sachen Endschnelligkeit im Saarland überragenden italienischen Nationalmannschaft kein Vorbeikommen. Einen guten Kilometer vor dem Ende unternimmt der Auftaktsieger der Rundfahrt noch mal einen Versuch: Andrea Montagner, der am Donnerstag die erste Etappe in Furpach gewonnen hatte, ergreift kurz vor dem ansteigenden Stück zum Ziel die Initiative, reißt ein Loch zwischen sich und das Hauptfeld – und rettet den Vorsprung hauchdünn vor dem US-Amerikaner Ashlin Barry über die Linie, begleitet vom großen Applaus der Zuschauer.