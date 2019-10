Pferderennen in Honzrath : Das einzige Jagdrennen im Land steht bevor

Honzrath Am Sonntag findet in Honzrath zum 35. Mal der Galopprenntag des Reit- und Rennvereins statt.

Seit Jahren bringen in dieser Prüfung renommierte Trainer aus dem In- und Ausland ihre Pferde an den Start, wobei im Sattel die besten deutschen, aber auch internationalen Hürdenjockeys sitzen. Mit dabei sind unter anderem die Lokalmatadoren Selina Ehl auf Noble Fighter und Eva Herresthal auf Jupiter. „Sie gilt als eine der Favoritinnen im Rennen“, sagt Bast, die sich auch auf die rege Teilnahme von Reitern aus Frankreich freut. Insgesamt werden nach Schätzungen der Geschäftsführerin zirka 70 Pferde an den Start gehen. Die Bedingungen dafür sind auf der Sandrennbahn ideal: „Die Bahn war noch nie so gut wie in diesem Jahr“, kündigt Bast an.