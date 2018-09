später lesen 3. Volleyball-Liga Süd SSC Freisen gewinnt das Derby gegen Lebach Teilen

Die Volleyballerinnen des SSC Freisen haben am Samstag das Derby in der 3. Liga Süd gegen den TV Lebach mit 3:2 gewonnen. Der Aufsteiger hatte in der heimischen Bruchwaldhalle den hart umkämpften ersten Satz mit 30:28 gewonnen, ehe Lebach sich die nächsten Durchgänge (25:12, 25:23) schnappte. red