Handball Vierter Heimsieg in Folge soll her

Homburg · Handball-Drittligist TV Homburg empfängt im Kellerduell an diesem Samstagabend das Schlusslicht TV Aldekerk. Dabei will der TVH so weitermachen wie zuletzt.

23.02.2024 , 14:46 Uhr

Trainer Steffen Ecker vom TV Homburg möchte im wichtigen Kellerduell gegen den TV Aldekerk den vierten Heimsieg in Folge beklatschen. Foto: Andreas Schlichter

Von David Benedyczuk