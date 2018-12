später lesen 24:36-Niederlage in Fürstenfeldbruck HG Saarlouis bricht wieder in einem Auswärtsspiel ein FOTO: Ruppenthal FOTO: Ruppenthal Teilen

Twittern







Die Handballer der HG Saarlouis haben ihr letztes Spiel des Jahres in der 3. Liga Süd beim TuS Fürstenfeldbruck klar mit 24:36 (15:18) verloren. Zwei Tage vor Heiligabend verteilten die Gäste am Samstag in der Nähe von München nach einer lange ausgeglichenen ersten Hälfte zu viele Geschenke. Von David Benedyczuk