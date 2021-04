3. Liga : FCS verliert im Südwestderby beim FCK

Kaiserslautern Am morgigen Sonntag feiert der 1. FC Saarbrücken den 118. Jahrestag seiner Gründung. Das von tausenden von FCS-Fans so ersehnte Geschenk blieb allerdings aus.

Über 400 FCS-Anhänger hatten ihre Mannschaft am vormittag mit großen Hoffnungen in die Pfalz verabschiedet. FCS-Trainer Lukas Kwasniok wollte den Gegner in einer sicheren Defensive erwarten. Marin Sverko, Steven Zellner, Manuel Zeitz, Anthony Barylla und Jayson Breitenbach bildeten bei Ballbesitz der Hausherren eine Fünferkette. Davor spielten Fanol Perdedaj, Luca Kerber und Tobias Jänicke. Die schnellen Minos Gouras und Nicklas Shipnoski sollten im schnellen Umschaltspiel für Gefahr sorgen.