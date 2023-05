3. Liga 1. FC Saarbrücken gewinnt 1:0 beim VfB Oldenburg

Nach einer knappen Viertelstunde verbuchten auch die Saarländer ihren ersten richtig gefährlichen Abschluss. Nach Flanke von Boné Uaferro und Kopfballablage von Rizzuto an den Strafraumrand zog Neudecker wuchtig ab, bekam den Ball aber nicht gut genug platziert und scheiterte an der Reaktion von VfB-Torwart Felix Dornebusch (14.). In dieser Phase waren die Gäste aktiver als noch zu Beginn. Allerdings nicht lange, denn die Partie verflachte in den Folgeminuten wieder merklich - bis zur ersten Riesenchance für die Heimelf. Nach einer knappen halben Stunde bediente Starke im Strafraum Stendera, der mit seinem Querpass Hasenhüttl fand. Der Österreicher und Sohn des in Deutschland bestens bekannten Trainers Ralph Hasenhüttl visierte aus elf Metern das linke Eck an, scheiterte aber an der Glanztat von Batz, der herausragend antizipierte und den Einschlag verhinderte (29.).