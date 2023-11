3. Handball-Liga TV Homburg braucht „dringend“ Punkte im Abstiegskampf

Für die Drittliga-Handballer des TV Homburg ist es nach vier Niederlagen in Folge an der Zeit, Punkte aufs Konto zu bringen. An diesem Samstag empfängt der Aufsteiger (4:16 Punkte, drittletzter Platz) um 18.30 Uhr den Tabellendritten HSG Rodgau Nieder-Roden in der Robert-Bosch-Halle. Die Gäste stehen bei 15:5 Punkten und reisen nach drei Siegen in Serie mit Selbstvertrauen an.