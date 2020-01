3. Handball-Liga Süd : HG Saarlouis verpatzt Auftakt bei TGS Pforzheim

Pforzheim Die Drittliga-Handballer der HG Saarlouis haben den Auftakt ins neue Jahr verpatzt: Das Team von Trainer Philipp Kessler musste sich am Samstag im Gastspiel bei der TGS Pforzheim mit 21:27 (10:13) geschlagen geben.

Bei den Badenern, die in dieser Saison weit hinter den Erwartungen zurückbleiben (jetzt 15:23 Punkte), fand die HG gegen die aggressive Deckung der Gastgeber zu selten ein probates Mittel. „Pforzheim stand mit dem Rücken zur Wand und hat in der Abwehr wie erwartet entsprechend hart und aggressiv agiert. Damit sind wir nicht zurechtgekommen. Vor allem aus dem rechten Rückraum kam bei uns viel zu wenig Druck – da erwarte ich einfach mehr“, reagierte Kessler enttäuscht, nachdem seine Mannschaft nicht an die Leistungen vor dem Jahreswechsel, als Saarlouis drei Siege in Folge gelungen waren, hatte anknüpfen können.