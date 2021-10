3. Handball-Liga : Becker sichert der HG Saarlouis 28:27 in Pforzheim

Die Handballer der HG Saarlouis warfen in Pforzheim ein Tor mehr als der Gegner und durften so am Ende einen knappen Sieg feiern. Foto: dpa/Uwe Anspach

PFORZHEIM Im ominösen siebten Spiel ist bei den Drittliga-Handballern der HG Saarlouis endlich der Knoten geplatzt. Nach sechs sieglosen Partien in Serie feierte das Team von Trainer Philipp Kessler am Samstagabend mit dem 28:27 (17:15)-Erfolg bei der TGS Pforzheim die zarte Rückkehr in die Erfolgsspur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sekunden vor Ende war es dem überragenden Saarlouiser Rückraumakteur Marcel Becker vorbehalten, mit dem letzten seiner insgesamt elf (!) Treffer für den Sieg zu sorgen. Bereits im Spiel zuvor hatte Becker beim 25:25 gegen die HG Oftersheim mit der letzten Aktion zumindest einen Punkt gesichert.

In Pforzheim lief die Partie komplett ausgeglichen, kein Team konnte sich mehr als zwei Tore absetzen. Nach Beckers Tor hielt HG-Torwart Patrick Schulz den ersten Sieg seit dem 28:22 zum Saisonstart gegen die TSG Haßloch final fest. „Wir können sicher besser spielen, aber kämpferisch haben die Jungs alles reingelegt. Dieser Sieg ist fürs Selbstvertrauen ungeheuer wichtig und gibt uns sicher einen Schub“, sagte Kessler, der im Duell zweier mäßig gestarteter Teams auf Torjäger Tommy Wirtz verzichten musste, der wegen privater Gründe verhindert war.