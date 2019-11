3. Handball-Liga : HGS ist beim Zweiten Außenseiter

Fürstenfeldbruck Saarlouiser Handballer müssen in der 3. Liga zum formstarken TuS Fürstenfeldbruck.

Sechs Spiele, fünf Niederlagen – auswärts gab es für die Drittliga-Handballer der HG Saarlouis in dieser Saison bisher wenig zu bestellen. Ob der Tabellensiebte (11:11 Punkte) die magere Bilanz an diesem Samstag beim TuS Fürstenfeldbruck (19.30 Uhr) in der Nähe von München aufpolieren kann, erscheint fraglich.

Das dürfe man sich in Fürstenfeldbruck nicht erlauben. „Letztes Jahr haben wir dort eine richtige Abfuhr bekommen“, erinnert sich HG-Kapitän Philipp Leist an die 24:36-Niederlage aus der Vorsaison: „Aber das heißt auch nicht immer was. Ich habe schon viel erlebt, und in der geilen Halle dort kann viel passieren“, hofft er auf die Überraschung. Klar ist: „Es wäre der geilste Zeitpunkt, um auswärts die Wende zu schaffen“, weiß Leist.