3. Handball-Liga HGS empfängt Haßloch zum Saar-Pfalz-Derby

Mit einem knappen 22:21-Erfolg bei der TSG Haßloch war den Handballern der HG Saarlouis Ende August ein erfolgreicher Saisonstart nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga geglückt. Jetzt, zum Rückrundenauftakt in der 3. Handball-Liga Süd, sprechen vor dem Saar-Pfalz-Derby am morgigen Samstag, 19.30 Uhr, in der Stadtgartenhalle die Voraussetzungen eher für die Gäste. Von David Benedyczuk