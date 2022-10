3. Fußball-Liga : SVE-Express überrollt auch Osnabrück

Jannik Rochelt (rechts) hat Maß genommen und überwindet Osnabrücks Torhüter Daniel Adamczyk zum frühen 1:0 für die SV Elversberg. Rochelt legte später mit seinem sechsten Saisontor zum 3:1 noch einen Treffer nach. Foto: Thomas Wieck

Elversberg Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg feiert 4:1-Heimsieg. Fehlen von Conrad und Jacobsen fällt kaum ins Gewicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Es ist im Prinzip fast jede Woche das gleiche mit den Gegnern der SV Elversberg. Nach etwa 15 Minuten schicken die gegnerischen Trainer die ersten Spieler zum Warmlaufen, und nach 30 Minuten muss mehrfach gewechselt werden, damit irgend etwas anders läuft. Das machte auch Tobias Schweinsteiger, der Trainer des VfL Osnabrück, am vergangenen Samstag auch so. Dennoch gewann der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga am Ende mit 4:1.

Die SVE überrollte die Gäste vor 3500 Zuschauern in der Ursapharm-Arena von der ersten Minute an. Nach einem katastrophalen Seitenwechsel-Fehlpass an der Mittellinie von Osnabrücks Felix Higl in der zweiten Spielminute, schaltete die SVE blitzartig um, Maneel Feil bediente Jannik Rochelt, und der schloss aus acht Metern unter die Querlatte zum 1:0 für die SVE ab. „Ich mache mir natürlich auch Gedanken, ob die Aufstellung und auch die Einstellung gepasst hat. Aber der Grund für das Ganze ist zu 100 Prozent die SV Elversberg. Das ist die beste Mannschaft der Liga“, sagte Tobias Schweinsteiger.

Der 40-jährige VfL-Trainer sah in der 80. Minute die Rote Karte wegen verbaler Äußerungen in Richtung Linienrichter. Vorausgegangen war ein Foulspiel von seinem VfL-Spieler Sven Köhler, für das dieser die Gelb-Rote Karte sah.

Was sportlich am Samstagnachmittag an der Kaiserlinde abging, war von den Osnabrückern zu keinem Zeitpunkt zu kontrollieren. Die Elversberger hätten schon zur Pause mit 5:0 führen können, doch nur Luca Schnellbacher verwertete seine Chance und traf nach 40 Minuten zum 2:0. „Die Chancenverwertung war nicht gut, aber ich bin eher fasziniert davon, wie die Mannschaft nach der Pokalniederlage gegen Bochum wieder zurück gekommen ist. Natürlich müssen wir über die ein oder andere Situation reden, aber das war heute schon richtig stark“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen.

Dem Trainer fehlten Kapitän Kevin Conrad (Wadenverletzung) und der aktuell vielleicht beste SVE-Spieler Thore Jacobsen (fünfte Gelbe Karte). Man hatte aber zu keinem des Spiels den Gedanken, dass die beiden tatsächlich fehlen. Die Ersatzspieler Lukas Pinckert und Luca Dürholtz lieferten ab – und die SVE marschiert nach wie vor. „Es ist glaube ich egal, wer auf dem Platz steht und wer auf welcher Position spielt. Es läuft einfach“, sagte Robin Fellhauer, der statt Rechtsverteidiger Innenverteidiger spielte.

In der 63. Minute hatten die Osnabrücker ihre einzige Torchance – und die nutzte Erik Engelhardt sofort. Nach einer Flanke köpfte er das 1:2. Doch die Reaktion der Steffen-Elf war beeindruckend. Die SVE schaltete sofort wieder in den Angriffsmodus um und schnürte die Gäste an deren Strafraum ein. Kevin Koffi schoss in der 67. Minute aus spitzem Winkel auf das VfL-Tor, doch Torhüter Daniel Adamczyk konnte den Ball abwehren. Rochelt ber versenkte den Abpraller und erzielte mit seinem zweiten Treffer das 3:1 (67.). Adamczyk war der mit Abstand beste Osnabrücker und verhinderte mit mehreren Glanzparaden ein Debakel.