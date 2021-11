Drittliga-Duell FCS gegen FCK : „Mit kühlem Kopf“ in das Derby gehen

Daniel Hanslik (2. v.l.), der beim letzten Derbysieg beide Treffer für den FCK erzielte, kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre am Samstag zum Spiel beim 1. FC Saarbrücken ins Team zurück. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern will seine gute Bilanz in den Südwestduellen am Samstag vor voller Hütte beim 1. FC Saarbrücken ausbauen. Mit einem Sieg würden die Pfälzer an den Saarländern vorbeiziehen. Felix Götze steht schon wieder im Kader.

Alles deutet auf ein spannungsgeladenes Derby hin. Erstmals begegnen sich der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Fußball-Liga vor Fans, erstmals ist das umgebaute Ludwigspark-Stadion mit 15 544 Zuschauern annähernd voll besetzt – und für beide Rivalen geht es am Samstag (14 Uhr/SWR) um den Anschluss an die oberen Plätze.

Die Euphorie vor dem Südwest-Duell lassen sich die Pfälzer auch durch das 0:2 in der Vorwoche gegen Würzburg nicht vermiesen. Was daran liegen könnte, dass der FCK – anders als der FCS – in den Derbys zuletzt stets starke Auftritte hingelegt hat. „Die Jungs freuen sich, haben richtig Bock drauf und so werden wir das Spiel auch angehen“, sagt FCK-Coach Antwerpen am Freitag voller Zuversicht. „Wir haben schon bewiesen, dass wir in Derbys immer richtig gute Spiele machen.“ Seit dem Abstieg 2008 haben die Lauterer kein Spiel mehr gegen Mannheim oder Saarbrücken verloren. Der FCS wartet seit 29 Jahren auf einen Sieg gegen den FCK – letztmals gelang das beim 2:0 im Bundesliga-Duell am 5. September 1992. Seit Antwerpens Amtsantritt haben die Roten Teufel sieben Punkte aus drei Begegnungen gegen Waldhof (2:0, zuletzt 0:0) und den FCS (2:1) gesammelt. Das Hinspiel der Vorsaison in Saarbrücken unter Jeff Saibene endete 1:1. Mit dieser Bilanz und zuletzt einigen starken Spielen im Rücken, wolle Antwerpen auch aus Saarbrücken „definitiv was mitnehmen“. Zumal der FCK von Platz elf (19 Punkte) mit einem Sieg an den sechstplatzierten Saarländern (21 Pkt.) vorbeiziehen könnte.

Dass in der derzeitigen Mannschaft der Roten Teufel mit Jean Zimmer lediglich ein Pfälzer steht, der die Rivalität mit dem FCS von klein auf kennt, sieht Antwerpen nicht als Manko an. „Danach sollte man nicht gehen“, sagt er und fügt an: „Es ist die lange Rivalität zwischen zwei Clubs.“ Nicht erst seit Einführung der Bundesliga 1963 kämpfen die beiden Gründungsmitglieder um die Vormachtstellung im Südwesten. „Und wir versuchen bei unseren Spielern eine hohe Identifikation mit dem Verein 1. FC Kaiserslautern zu schaffen. Ich glaube, das gelingt uns sehr gut, wenn man sieht, wie wir Derbys spielen.“

Bei aller Konkurrenz erhofft sich Marco Antwerpen jedoch einen anderen Ablauf als im letzten Südwest-Duell im September gegen Mannheim. Vier Rote Karten – für Spieler und Funktionäre –, neunmal Gelb, Rangeleien, Nicklichkeiten und großer Ärger über den Unparteiischen überschatteten die Partie, in der der FCK mit neun Mann letztlich einen Punkt erkämpfte. „So ein bisschen haben sie uns dieses Derby genommen. Doch wir versuchen aus diesem Spiel die richtigen Schlüsse zu ziehen“, betont der FCK-Trainer. Bedeutet: „Wir müssen in Saarbrücken mit einem kühlen Kopf in die Partie gehen, das ist extrem wichtig. Wir dürfen nicht wieder zwei Rote Karten bekommen“, erklärt der 50-Jährige, dass die Spieler dahingehend sensibilisiert werden müssen. Antwerpen betont aber auch, dass „wir einen Schiedsrichter brauchen, der auf einem hohen Niveau unterwegs ist und das Spiel vernünftig begleitet“.

Ebenfalls ungern auf die letzte Begegnung mit Waldhof Mannheim blicken die Saarländer zurück. Der FCS unterlag erst am vergangenen Wochenende mit 0:1. Der Druck vor dem Derby gegen den FCK „wird dadurch vielleicht noch ein bisschen größer“, schätzt Antwerpen. „Diesen Druck wollen wir nach Möglichkeit ausnutzen.“ Doch der FCK-Trainer warnt vor den Saarbrückern, die „einen sehr guten Saisoneinstieg“ hatten und über Spieler mir „hoher Qualität“ verfügen, wie etwa Adriano Grimaldi, „der nach langer Krankheit und Verletzungsmisere wieder richtig ins Rollen gekommen ist“.

Dass in den letzten Jahren Derbys nicht unbedingt zu den Stärken des FCS gehörten, soll sich nach dem Willen von FCS-Coch Uwe Koschinat im „Spiel des Jahres“ ändern: „Es gibt keinen Grund, in gebückter Haltung in dieses Spiel zu gehen.“

Personell haben auch die Pfälzer wieder mehr Möglichkeiten. Felix Götze, der künftig mit Helm auflaufen wird, rückt nach seiner Gehirnerschütterung aus der Partie in Dsburg ebenso wie Kevin Kraus (Knieprobleme) wieder in den Kader zurück. Stürmer Daniel Hanslik dürfte nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in der Startelf stehen. Neben den Langzeitverletzten fallen nur noch Marvin Senger (Adduktorenreizung) und Simon Stehle aus, der für eine Tätlichkeit in der U21 für sechs Spiele gesperrt wurde.