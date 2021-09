1. FC Saarbrücken 3:4 gegen Wehen Wiesbaden : Flutlicht-Wahnsinn im Ludwigspark

Maximilian Thiel (gelbes Trikot) springt am höchsten und bugsiert den Ball per Kopf ins Tor des 1. FC Saarbrücken zum 2:0 für den SV Wehen Wiesbaden. FCS-Torhüter Daniel Batz hat keine Abwehrchance. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Aufholjagd des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken gegen den SV Wehen Wiesbaden wird beim 3:4 nicht belohnt.

In der Halbzeit ehrte der Verein Saarländische Sportjournalisten die Saarsportler des Jahres 2020: Die 91-jährige Leichtathletin Melitta Czerwenka-Nagel, Darst-Profi Gabriel Clemens und die DFB-Pokalhelden des FCS, vertreten durch den verletzten Mittelstürmer Sebastian Jacob, konnten zuvor wegen der Pandemie ihre Auszeichnungen noch nicht in Empfang nehmen.

„Steht auf, wenn ihr Saarbrücker seid“ - das Lied aus der Kurve richtete sich mehr an die Mannschaft denn als die Zuschauer auf den Sitzplätzen. Und die schien verstanden zu haben. Grimaldi scheiterte noch an Torwart Florian Stritzel, Jänicke staubte zum 1:4 (56.) ab. Zwei Minuten später brachte Jänicke den Ball vors Tor, Kapitän Manuel Zeitz köpfte in Rücklage über das Tor. Nach Flanke von Ernst scheiterte Grimaldi per Kopf an Stritzel (61.).