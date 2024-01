Der Saarfußball in 2023 Ein Aufstieg im Rausch und Sensationen im DFB-Pokal

Der 20. Mai 2023 ist ein Tag, der in die Geschichte der SV Elversberg und der gesamten Gemeinde Spiesen-Elversberg eingehen wird. Als an jenem Samstagnachmittag nach 95 Minuten der Schlusspfiff von Schiedsrichter Sören Storks ertönte, gab es im Stadion an der Kaiserlinde kein Halten mehr. Mit dem 1:1 am 37. Spieltag der 3. Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden war der Durchmarsch des Aufsteigers SVE von der Regionalliga in die 2. Bundesliga perfekt. Es gab noch letzte theoretische Zweifel am Aufstieg, die erst einen Tag später restlos beseitigt wurden. Doch in diesem Moment war allen klar, dass das Team von Erfolgstrainer Horst Steffen auf der großen Fußball-Bühne in Deutschland angekommen ist.