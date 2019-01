später lesen 3:1 gegen Wiesbaden II TV Holz startet mit Heimsieg ins neue Jahr Teilen

Die prowin Volleys des TV Holz haben am Samstagabend in der 2. Volleyball-Bundesliga einen Heimsieg gefeiert. Der Aufsteiger schlug zum Jahresauftakt den VC Wiesbaden II in der Multifunktionshalle der Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule mit 3:1. Die Holzerinnen gewannen den ersten Satz mit 25:20 und verloren den zweiten Durchgang zwar mit 18:25, setzten sich aber in den nächsten Sätzen mit 25:21 und 25:20 durch. red