Volleyball Eine Rückkehrerin und ein Rückschlag für den SSC

Nun spielt der SSC seit September in dieser Liga. Vor dem ersten Heimspiel dieses Jahres an diesem Samstag (18.30 Uhr, Bruchwaldhalle) gegen Bayer Leverkusen ist Freisen allerdings Tabellen-Schlusslicht. „Aus meiner Sicht und aus Sicht der Spielerinnen war es dennoch der richtige Schritt, in die 2. Liga Pro zu gehen“, sagt Schumacher. „Es macht einfach nach wie vor Spaß, deutschlandweit unterwegs zu sein und Volleyball auf so hohem Niveau zu erleben. Auch ist es schön zu sehen, was ein Verein wie wir mit Nachwuchsspielerinnen erreichen kann.“