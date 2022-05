Frauenfußball : SVE-Frauen so gut wie abgestiegen

Elversberg Elversberg muss nach bitterer 1:2-Heimniederlage gegen Bayern II die 2. Liga verlassen.

Im letzten Heimspiel der Zweitliga-Fußballerinnen der SV Elversberg läuft am Sonntag die 71. Minute, als die Stimmung im Stadion an der Kaiserlinde kulminiert: Die eingewechselte SVE-Stürmerin Gurbet Akcay hat vor dem Strafraum des FC Bayern München II viel Platz und steckt den Ball perfekt durch zu Emma Dörr. Die Antreiberin taucht frei vor dem Tor auf, bleibt eiskalt und trifft unter dem Jubel der 250 Zuschauer zum verdienten 1:1 ins linke Eck.

Die Hoffnung ist zurück, der im Abstiegskampf dringend benötigte Sieg wieder in Reichweite – doch nur kurz. Gut zwei Minuten später leitet die deutsche Nationalspielerin Marina Hegering, die bald zu Meister VfL Wolfsburg wechselt, den nächsten Gästeangriff ein, bedient Franziska Kett, die von links in die Mitte zieht und ihr unwiderstehliches Solo an drei Elversbergerinnen vorbei per Flachschuss ins rechte Eck vollendet – das sehenswerte 1:2 (74.) und der K.o.-Schlag für die SVE-Frauen, die trotz aufopferungsvollem Kampf keine Antwort mehr finden. Durch die 1:2 (0:1)-Niederlage und den 2:1-Sieg des FC Ingolstadt im Kellerduell gegen die TSG Hoffenheim II ist Elversbergs Abstieg bei drei Punkten und 16 Toren Rückstand vor dem letzten Spiel quasi besiegelt.