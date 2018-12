später lesen 2. Bundesliga Frauenfußball FCS-Frauen nach Sieg in Essen voll auf Erstliga-Kurs Teilen

Die Zweitliga-Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken haben am Sonntag bei Schlusslicht SGS Essen II mit 4:1 (1:1) den erwarteten Sieg eingefahren und die Tabellenspitze zurückerobert. Jacqueline de Backer brachte die FCS-Frauen mit ihrem achten Saisontor per Freistoß in Führung (33.). Von David Benedyczuk