Spätes 0:1 in München : 2. Liga: FCS-Frauen verlieren auch bei den Bayern

Aschheim Die Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken haben auch ihr fünftes Gastspiel in der 2. Frauen-Bundesliga verloren und bleiben damit Tabellenletzter. Beim Unterbau des FC Bayern München unterlag das Team von Trainer Taifour Diane am Sonntag mit 0:1, nachdem Leonie Köster den amtierenden Zweitliga-Meister nach einem Freistoß ihrer Kapitänin Anja Pfluger erst kurz vor Schluss in Führung geköpft hatte (87.

Minute).