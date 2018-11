später lesen 2:0 gegen den VfL Wolfsburg II FCS-Frauen nach Heimsieg weiter auf Aufstiegs-Kurs Teilen

Die Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken haben am Samstag im Verfolger-Duell der 2. Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden: Das Team von Trainer Taifour Diane feierte nach vier sieglosen Partien einen verdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg II und kletterte am Gegner vorbei auf Platz zwei, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter TSG Hoffenheim II. Von David Benedyczuk