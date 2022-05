2. Frauenfußball-Bundesliga : SVE Frauen gehen optimistisch ins Kellerduell

ELVERSBERG 2. Liga: SV Elversberg empfängt am Sonntag Wolfsburg II.

Nach den Niederlagen gegen die Zweitliga-Topteams RB Leipzig (0:3) und den MSV Duisburg (1:6) starten die Fußballerinnen der SV Elversberg mit einem vorweggenommenen Endspiel in die Wochen der Wahrheit. An diesem Sonntag um 11 Uhr empfängt der Aufsteiger den VfL Wolfsburg II im Stadion an der Kaiserlinde. Die jungen Niedersächsinnen haben sich zuletzt durch das 1:0 gegen den so gut wie abgestiegenen Tabellenletzten Borussia Bocholt um einen Punkt an den SVE-Frauen vorbeigeschoben und belegen vier Spieltage vor Saisonende den ersten Nichtabstiegsplatz – klar, dass der direkte Vergleich entsprechend wichtig ist: