2:1-Sieg im Viertelfinale : FC Homburg wirft den 1. FC Saarbrücken aus dem Saarlandpokal

Homburg Der Fußball-Regionalligist hat das Viertelfinale gegen den favorisierten Drittligisten überraschend mit 2:1 gewonnen. Der entscheidende Treffer fiel kurz vor dem Ende aus dem Nichts.

Es läuft die vierte Minute der Nachspielzeit im „einzig wahren Saarderby“. Im Viertelfinale des Fußball-Saarlandpokals führt Regionalligist FC Homburg mit 2:1 gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Der Favorit wirft noch einmal alles nach vorne. Tobias Jänicke bringt den Ball parallel zur Grundlinie vors Tor. Am zweiten Pfosten muss Sebastian Jacob den Fuß nur noch hinhalten, und es geht in die Verlängerung. Doch der Torjäger trifft das Tor nicht. Der Ball geht ins Aus, der bärenstarke Schiedsrichter Jan Dennemärker pfeift ab. Der Rest geht im grün-weißen Jubel unter. Und während die Außenseiter feiern, schleichen die Favoriten wie geprügelte Hunde vom Platz.

Wie ernst FCS-Trainer Uwe Koschinat die Partie nahm, ließ sich an der Aufstellung ablesen – der FCS begann mit der aktuell bestmöglichen Mannschaft, für den Corona-erkankten Dave Gnaase rückte Luca Kerber in die Startformation. Auch FCH-Trainer Timo Wenzel wechselte gegenüber der Nullnummer gegen Bahlingen am Wochenende nur einmal, für Krystian Wozniak stand der Ex-Saarbrücker David Salfeld im Tor. Nach kaum 120 Sekunden eröffnete ein anderer Ex-Blau-Schwarzer eine muntere erste Halbzeit: Markus Mendler war über links durchgebrochen, traf aber nur das Außennetz.