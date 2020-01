Nach Tod der FCS-Legende : Wird der Ludwigspark zur Herbert-Binkert-Arena?

Der St. Wendeler Landrat will das im Bau befindliche Stadion Ludwigspark nach Herbert Binkert benennen lassen. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken/St. Wendel Bekommt das Ludwigspark-Stadion einen neuen Namen? Der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU) schlägt vor, die zukünftige Arena nach Herbert Binkert zu benennen.

Die Vereinsikone des 1. FC Saarbrücken war am vergangenen Samstag im Alter von 96 Jahren verstorben. Mit Herbert Binkert sei eine beeindruckende Persönlichkeit des Saarsports und des Saarlandes insgesamt gestorben, sagte Recktenwald. Eine „Herbert-Binkert-Arena“ betrachtet er „als Wertschätzung und Verbeugung vor einem großen saarländischen Sportler“. Die im Bau befindliche Arena soll nach etlichen Verzögerungen in diesem Jahr eröffnet werden.

Binkert, geboren 1923 in Karlsruhe, stand 1943 und 1952 mit Saarbrücken im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. In der Nachkriegszeit prägte der Stürmer eine Ära, in der vom 1. FC Saarbrücken als der „interessantesten Mannschaft Europas“ gesprochen wurde – vom damaligen Präsident des Weltverbandes Fifa, Jules Rimet.