0:1-Niederlage für den Tabellenführer : FCS verliert bei Astoria Walldorf

Nach dem historischen DFB-Pokal-Viertelfinale unter der Woche die Ernüchterung in der Liga: Bei Astoria Walldorf kassierte der FCS am Samstag eine 0:1-Niederlage.

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff brannte es erneut lichterloh im Strafraum der Astor-Städter. Jacob hatte den Ball erobert, fünf Saarbrücker hatten nur noch einen Waldorfer vor sich, brachten das Spielgerät aber nicht ins Tor - Eisele verstolperte die 100-prozentige Möglichkeit zum überfälligen Ausgleich. Den verpasste auch Sebastian Jacob nach 65. Minuten. Am Ende eines sehenswerten Spielzuges über Golley und Barylla schob der Saarlouiser den Ball am langen Eck vorbei - den muss der Torjäger eigentlich machen. Nachdem Mendlers Freistoß in der Nachspielzeit am Winkel vorbeisegelte, war die erste Niederlage der Ära Kwasniok perfekt.