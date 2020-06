Kostenpflichtiger Inhalt: 1. FC Saarbrücken unterliegt Bayer Leverkusen : Raus ohne den verdienten Applaus

Ein Blick auf die leeren Ränge des Hermann-Neuberger-Stadions in Völklingen. Den FCS-Spielern fehlte die Unterstützung ihrer Anhänger sehr. Foto: Andreas Schlichter

Völklingen Das Pokal-Märchen des 1. FC Saarbrücken ging am Dienstagabend mit einem ungleichen Duell gegen Bayer Leverkusen zu Ende. Zu überlegen war der Fußball-Bundesligist.

Von Patric Cordier

Dienstagabend, gegen 22.40 Uhr, im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen: Sie stehen im Kreis, die Köpfe gesenkt, niedergeschlagen. Dabei hätten Mannschaft und Trainerteam des Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken tosenden Applaus und stehende Ovationen verdient. Die Saison 2019/20 war mit dem lang ersehnten Aufstieg in die 3. Liga und dem wahr gewordenen Märchen im DFB-Vereinspokal herausragend erfolgreich. Und die äußeren Umstände werden sie unvergesslich machen.

Doch in diesem Moment machen Frust und Enttäuschung über die 0:3 (0:2)-Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen nur langsam Platz für Freude und Stolz auf das Erreichte. „Vielleicht kommt dieses Gefühl, wenn wir unsere Frauen und Kinder wieder in den Armen halten“, sagte FCS-Trainer Lukas Kwasniok, der in einer ersten Reaktion einen Fernsehjournalisten angeblafft hatte, weil der nach der vermeintlich zu defensiven Grundausrichtung gefragt hat. „Ich habe den Telefonhörer in die Hand genommen und das aus der Welt geschafft“, berichtete der Trainer am Tag danach und bewies Größe.

Inhaltlich korrigierte er seine Aussage aber nicht. „Ich stehe grundsätzlich immer zu den Dingen, die ich sage“, sagte der 38-Jährige: „Die Aussage war allgemein auf Menschen gemünzt, die wie beim Thema Corona keine Ahnung haben, aber immer mitreden. Wir haben uns 94 Tage Gedanken gemacht, wie wir einen komplett übermächtigen Gegner in der ersten halben Stunde erst mal vom eigenen Tor fernhalten können. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich sei der Schuldige dafür, dass wir als Viertligist im Halbfinale gegen Leverkusen ausgeschieden sind.“

Im ungleichen Duell mit einer der besten deutschen Mannschaften hatte es der FCS am Dienstag nicht geschafft, „in die Köpfe des Gegners“ zu kommen, wie Kwasniok es vor dem Spiel gefordert hatte. Vielleicht, weil der eigene Kopf nicht im „Spielbetrieb“ war, der Impuls von den Rängen fehlte und darum der Körper nicht in den Grenzbereich gehen konnte. „Wenn die Stimmung super ist, bringt das einfach ein paar Prozent mehr“, sagte Stürmer Sebastian Jacob, „die Fans haben extrem gefehlt.“

Vor dem 0:1 (11. Minute) lupfte der überragende Kerem Demirbay – er war an allen drei Treffern der Gäste maßgeblich beteiligt – über Saarbrückens Abwehrkette in den Lauf von Moussa Diaby, der technisch auf allerhöchstem Niveau vollendete. Ein Christopher Schorch im Spielrhythmus – er war noch am nächsten dran am pfeilschnellen Diaby – hätte den Ball vielleicht vor dem Torschützen weggeköpft, aber eben diese Spielpraxis haben die Saarbrücker seit drei Monaten nicht mehr. „Sie sind extrem handlungsschnell, und das ist dann egal mit welcher taktischen Ausrichtung schwer zu verteidigen“, sagte Kwasniok.

Es war bezeichnend, dass ausgerechnet Manuel Zeitz und Torwart Daniel Batz beim redlichen Versuch, Schlimmeres zu verhindern, sich gegenseitig behinderten. Das Saarbrücker Urgestein und der Pokalheld wurden so zu Wegbereitern des 0:2 durch Lucas Alario (19.). „Da war die Sache entschieden“, sagte Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz, „wir wollten so auftreten, dass es hier nicht zu einem Pokalspiel kommt. Das ist uns gut gelungen.“

Der Klassenunterschied manifestierte sich auch in den Halbzeitwechseln. Beim FCS kam Kianz Froese (zwei A-Länderspiele für Kanada/Marktwert 150 000 Euro), Bayer brachte die deutschen Nationalspieler Jonathan Tah (neun Länderspiele/29,5 Millionen Euro) und Karim Bellarabi (elf Länderspiele/12,0 Millionen Euro). Bellarabi war es dann auch, der nach einer Stunde den 3:0-Endstand besorgte.

Batz verhinderte in der Folge eine höhere Niederlage, und der FCS spielte im zweiten Durchgang mehr mit. Markus Mendler kam kurz vor Schluss dem eigentlich verdienten Ehrentreffer noch am nächsten. „Wir haben Haltung bewiesen, uns nicht abschlachten lassen“, sagte Schorch mit Stolz und Traurigkeit in der Stimme.

„Wir haben alle unsere sportlichen Ziele erreicht und im Pokal sogar Geschichte geschrieben. Darauf können wir und alle FCS-Fans zu Recht stolz sein“, sagte FCS-Präsident Hartmut Ostermann voller Tatendrang, „natürlich hätten wir gerne gebührend gefeiert, aber das lassen die Umstände nicht zu. Es überwiegt dennoch die Freude, eine in jeder Hinsicht historische Saison im DFB-Pokal beenden zu dürfen. Das erste große Etappenziel ist mit dem Aufstieg in die 3. Liga erreicht, und nun können wir mit der notwendigen Planungssicherheit im Gepäck die Zukunft angehen.“

Doch wie die Zukunft aussieht, weiß in diesen Corona-Tagen keiner so wirklich. Diese Ungewissheit treibt FCS-Trainer Kwasniok mächtig um. „Irgendwann werden wir stolz auf das Erreichte sein. Aber erst einmal weiß ich gar nicht, wer nächste Saison da sein wird und wer nicht. Das ist noch nicht klar“, sagte Kwasniok, der im Anschluss an das Geisterspiel in Völklingen die Spielzeit mit seinen Schützlingen im Teamhotel ausklingen ließ: „Die Jungs werden in alle Himmelsrichtungen entschwinden. Wie und wann es weitergeht, weiß ich nicht.“

Fanol Perdedaj, Steven Zellner und Sebastian Jacob (von links) stehen nach dem 3:0 für Bayer durch Karim Bellarabi enttäuscht auf dem Rasen. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrückens Torwart Daniel Batz (in grün) und seine Mannschaftskollegen hatten gegen Bayer defensiv Arbeit ohne Ende. Foto: Andreas Schlichter

FCS-Trainer Lukas Kwasniok war im ersten Durchgang nicht zufrieden mit seiner Elf, im Hintergrund Leverkusens Trainer Peter Bosz (l.). Foto: Andreas Schlichter