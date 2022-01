Pokalfinale im Tischtennis : Erste Titelchance für den FCS

Patrick Franziska und der 1. FC Saarbrücken Tischtennis haben an diesem Samstag beim Pokal-Final-Four in Neu-Ulm den ersten Titel im Blick. Foto: dpa/Bernd Thissen

Saarbrücken 1. FC Saarbrücken trifft im Pokal-Halbfinale in Neu-Ulm auf den Post SV Mühlhausen. Im Finale könnte Borussia Düsseldorf warten.

An diesem Samstag wird es fast auf den Tag genau zehn Jahre her sein. Am 7. Januar 2012 verwandelte der damalige Saarbrücker Bastian Steger in der Stuttgarter Porsche-Arena den entscheidenden Punkt im Pokalfinale zum 3:1 gegen den SV Plüderhausen. Damit war der erste Titelgewinn in der Historie des 1. FC Saarbrücken Tischtennis perfekt.