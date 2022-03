Tischtennis-Champions-League : Wenn ein Halbfinale zum Endspiel wird

Düsseldorf 1. FC Saarbrücken Tischtennis verliert auch zweites Champions-League-Duell mit Borussia Düsseldorf. Russische Clubs ausgeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Hoffmann

Es war ein Tag, den es im europäischen Tischtennis so noch nie gegeben hat. Am Donnerstagmorgen hatte es noch danach ausgesehen, dass die beiden deutschen Halbfinalisten in der Champions League am Abend um den Einzug ins Finale spielen. Doch am Ende des Tages wurde in Düsseldorf nach dem Halbfinal-Rückspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Düsseldorf der Champions-League-Sieger 2022 gekürt – nach einem 3:1-Heimsieg mit besserem Ausgang für die Rheinländer.

Im zweiten Halbfinale sollten sich mit Fakel Orenburg und dem TTSC UMMC Jekaterinburg zwei russische Mannschaften gegenüberstehen. Daher hatten der FCS und die Borussia im Vorfeld erklärt, angesichts der russischen Invasion in der Ukraine im Falle eines Finaleinzugs nicht gegen eine russische Mannschaft anzutreten. Die Saarbrücker hatten aber den europäischen Tischtennisverband (ETTU) aufgefordert, diesbezüglich eine Entscheidung zu treffen. Dieser Forderung kam die ETTU am Nachmittag nach, schloss die beiden russischen Mannschaften vom Wettbewerb aus – und das deutsch-deutsche Halbfinale wurde plötzlich zum Endspiel.

Dort standen Patrick Franziska und Co. nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel von Beginn an unter Druck, um die Sensation noch zu schaffen. Den Düsseldorfern reichten durch den Sieg in Saarbrücken bereits zwei Siege zur Titelverteidigung. Die Hoffnungen des FCS schwanden bereits mit dem 1:3 von Darko Jorgic gegen Dang Qiu, doch das Team gab nicht auf. Franziska hielt sein Team mit einem 3:2 gegen Superstar Timo Boll im Spiel, aber nach dem 1:3 von Tomas Polansky gegen Anton Källberg, stand der Titelgewinn der Borussia fest. „Wir wussten, dass es nach dem Hinspiel schwer werden würde“, sagte FCS-Kapitän Franziska: „Da muss wirklich alles passen. Wir haben das Halbfinale im Hinspiel verloren. Da hätten wir ein oder zwei knappe Spiele holen müssen, um eine Chance zu haben.“

Während die FCS-Spieler niedergeschlagen wirkten, tanzte Timo Boll mit seinen Kollegen Ringelreigen. Doch besonders beim Gedanken an den Krieg in der Ukraine vermochte der 40-Jährige keine Feierlaune empfinden. „Ich bin ja schon lange dabei, aber das ist schon ein sehr spezielles Gefühl und sicher nicht unser schönster Sieg, wohl eher unser traurigster“, sagte Boll. Aufgrund der bizarren Umstände vermisste Boll die ausgefallene Sieger-Zeremonie oder den Goldkonfetti-Regen bei der Pokalübergabe nicht. „Im Spiel war eigentlich das Schönste, nicht wie sonst den ganzen Tag Nachrichten hören zu müssen, sondern abzuschalten und in einem Tunnel wieder in eine heile Welt zu kommen.“