1. FC Saarbrücken Tischtennis im Pech : Franziskas schwarzer Tag beim 2:3 gegen Bremen

Saarbrücken 1. FC Saarbrücken Tischtennis rutscht von Platz eins.

Für die 300 Zuschauer in der Joachim-Deckarm-Halle war es eine Enttäuschung. Nachdem der 1. FC Saarbrücken Tischtennis am Sonntag schon wie der Sieger aussah, unterlag der FCS Werder Bremen noch mit 2:3 und muss die Tabellenführung in der Bundesliga Borussia Düsseldorf überlassen. Erwin Berg sah die zweite Niederlage im neunten Spiel aber recht gelassen. „Wir hätten auch 3:0 gewinnen können, wenn „Franz“ sein erstes Einzel gewinnt. Das ist kein Beinbruch. Wir liegen immer noch gut im Rennen“, sagt der sportliche Leiter des FCS.