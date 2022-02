Tscheche bleibt beim Pokalsieger : Polansky verlängert beim FCS Tischtennis

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Tomas Polansky verlängerte jetzt ein weiterer Spieler beim FCS.

Der junge Tscheche Polansky kommt in dieser Spielzeit verstärkt zum Einsatz, weil der Chinese Shang Kun schon seit Längerem in seiner Heimat weilt. Polansky bildete Anfang Januar mit Spitzenspieler Patrick Franziska und dem in den vergangenen Jahren immer stärkeren jungen Slowenen Darko Jorgic das Team, das mit einem 3:2-Halbfinalerfolg gegen den Post SV Mühlhausen und einem 3:1-Finalsieg gegen Dauer-Gegner Borussia Düsseldorf in Neu-Ulm zum zweiten Mal den deutschen Pokal gewann. Franziska und Jorgic sind in der kommenden Saison auch noch vertraglich an den FCS gebunden. Gegen Düsseldorf könnte es nach der regulären Saison auch am Ende in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft gehen, dort ist die Borussia aktuell Bundesliga-Erster und der FCS Zweiter der Tabelle. Gegen Timo Bolls Düsseldorfer kämpfen die Blau-Schwarzen auch im Halbfinale der Champions League, dort wird es im Rückspiel am Rhein nach der 0.3-Hinspielniederlage in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle aber schwer.