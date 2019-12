Tischtennis : FCS Tischtennis erreicht als Gruppensieger das Viertelfinale

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Dienstagabend (10. Dezember) in der Champions League vorzeitig das Viertelfinale erreicht.

Erwin Berg ist erleichtert, dass der 1. FC Saarbrücken Tischtennis durch den 3:2-Heimsieg gegen die Polen von Bogoria Grodzisk am Dienstagabend schon im vorletzten Spiel der Champions-League-Vorrunde den Gruppensieg gesichert hat. „Tomas Polansky hat uns gerettet. Jetzt können wir entspannt nach Frankreich fliegen“, sagte der sportliche Leiter nach dem Spiel, das den FCS in die Runde der letzten Acht brachte. Aufgrund des vorzeitigen Gruppensiegs erhalten Shang Kun und Darko Jorgic eine Erholungspause beim Auswärtsspiel der Saarländer an diesem Donnerstag um 19 Uhr beim Ping Pong Club Villeneuvois.