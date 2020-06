Halbfinalsieg gegen Werder Bremen : 1. FC Saarbrücken Tischtennis zieht ins Endspiel um Deutsche Meisterschaft ein

Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken Tischtennis Foto: picture alliance //Jan Huebner

Saarbrücken Die Blau-Schwarzen stehen zum zweiten Mal in Folge im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft.

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat es geschafft. Nach dem überraschend deutlichen 3:0-Halbfinalsieg gegen Werder Bremen, der am Mittwoch Corona-bedingt vor leeren Rängen in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle stattfand, stehen die Blau-Schwarzen zum zweiten Mal in Folge im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft.

Aufgrund der taktisch geprägten Aufstellung des FCS mit Shang Kun an Position eins, Patrick Franziska an zwei und Darko Jorgic an drei kam es im ersten Spiel des Tages zum Aufeinandertreffen zwischen Shang Kun und Kirill Gerassimenko. Der erste Durchgang ging mit 11:4 noch klar an den Bremer. Danach steigerte sich der Chinese in Saarbrücker Diensten beständig, holte sich die folgenden Sätze mit 11:8, 11:6 und 11:1 und sicherte mit seinem 3:1-Sieg gegen den Kasachen den ersten Mannschaftspunkt für die Saarländer. Im zweiten Spiel kam es dann zum Duell der beiden Topspieler Franziska und Mattias Falck. Die Saarbrücker Nummer 14 der Weltrangliste begann stark gegen den Weltranglistenneunten und Vize-Einzelweltmeister aus Schweden und holte sich die ersten beiden Sätze ohne große Probleme mit 11:5 und 11:9. Im dritten Satz steigerte sich Falck und hatte lange die Nase vorn, verlor gegen Ende aber den Faden. Mit 11:7 holte sich die saarländische Nummer eins auch den dritten Durchgang und erhöhte für den FCS auf 2:0.