Jubel über Finaleinzug : FCS Tischtennis zum vierten Mal in Folge im Finale

Tomas Polansky zeigte sich am Sonntag gegen den Post SV Mühlhausen in hervorragender Verfassung und sicherte den entscheidenden Punkt zum Finaleinzug des 1. FC Saarbrücken Tischtennis. Foto: imago images/Jan Huebner/Ralf Hasselberg via www.imago-images.de

Mühlhausen Nach 3:0-Sieg in Mühlhausen jetzt gegen Düsseldorf.

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis steht erneut im Endspiel um die deutsche Meisterschaft und darf weiter vom ersten „Double“ der Vereinsgeschichte träumen. Der amtierende Pokalsieger siegte am Sonntagnachmittag wie bereits in der ersten Partie mit 3:0 beim Post SV Mühlhausen und entschied damit die Playoff-Halbfinalserie mit 2:0 für sich. Im Finale am 11. Juni in Frankfurt kommt es dann zur Neuauflage des ewigen Duells mit Rekordmeister und Titelverteidiger Borussia Düsseldorf um Top-Star Timo Boll.Die Rheinländer gewannen ihr Heimspiel gegen den TTC Fulda-Maberzell mit 3:0 und holten damit ebenfalls den entscheidenden zweiten Punkt in der Serie.