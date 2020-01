Heimspiele gegen Grenzau und Jülich : Zwei Heim-Pflichtaufgaben für den FCS Tischtennis

Saarbrücken Nach der Enttäuschung im Final-Four-Turnier um den Deutschen Pokal, wo der 1. FC Saarbrücken Tischtennis als Titelfavorit gegen den Überraschungssieger ASV Grünwettersbach bereits im Halbfinale scheiterte, geht es für die Saarländer an diesem Wochenende mit einem Doppelspieltag in der Bundesliga weiter.

An diesem Freitag um 19 Uhr empfängt der FCS den TTC Grenzau in der Joachim-Deckarm-Halle. Am Sonntag um 15 Uhr treffen die Blau-Schwarzen an gleicher Stelle auf den TTC Jülich.