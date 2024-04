Eklat lässt die Emotionen hochkochen Sieg des 1. FC Saarbrücken Tischtennis von Äußerungen des Stadionsprechers überschattet

Es war ein Spiel, in dem es eigentlich um nicht viel ging. Als der 1. FC Saarbrücken Tischtennis am Freitagabend Borussia Düsseldorf zu seinem letzten Heimspiel der regulären Saison in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle empfing, da waren die Fronten in der Liga längst geklärt. Platz eins für den FCS TT war bereits zementiert, im ewig jungen Duell mit den Rheinländern ging es an diesem Abend hauptsächlich ums Prestige.