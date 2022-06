3. Fußball-Liga : Walle bei 2:2 des FCS „wie ein Aktiver“

Hesperange Saarbrücken wechselt in Luxemburg viel durch. Riss bei Frantz muss genäht werden.

Zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten zeigte Drittligist 1. FC Saarbrücken am Samstag im Testspiel beim 2:2 (1:1) beim luxemburgischen Erstligisten Swift Hesperingen. In den ersten 45 Minuten war klar erkennbar, dass Trainer Uwe Koschinat in dieser Saison offenbar einen deutlich ballbesitzorientierteren Fußball spielen lassen will. Zwar kam der letzte Pass am Ende manch schöner Ballstafette oft noch nicht an, dennoch gingen die Gäste vor 650 Zuschauern in Führung. Nachwuchsspieler Tim Walle (17), gerade mit der U17 in die Bundesliga aufgestiegen, traf mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 1:0 (26. Minute). „Tim hat sehr große Fähigkeiten, auch was das Erkennen von Räumen angeht“, lobte Koschinat den Debütanten, „man hatte den Eindruck, er spiele schon immer bei den Aktiven.“