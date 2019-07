1. FC Saarbrücken : FCS feiert 3:1-Auftaktsieg beim FK Pirmasens

Pirmasens Eisele und Jacob (2) treffen vor 2800 mitgereisten Fans.

Der 1. FC Saarbrücken ist nach dem ersten Spiel dort angekommen, wo der Verein auch am Ende der neuen Saison stehen möchte: an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Südwest – zumindest bis am Samstagnachmittag. Denn am Freitagabend siegten die Saarländer vor 3506 Zuschauern im Sportpark Husterhöhe beim FK Pirmasens mit 3:1 (2:0).