3. Fußball-Liga : „Es gibt keine Stammspieler mehr“

Saarbrücken Jürgen Luginger, Sportdirektor des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, spricht über den Saisonstart des ambitionierten Vereins.

Der 1. FC Saarbrücken steht punktemäßig in der 3. Liga ordentlich da, die Spitze ist in Sichtweite. FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger spricht über den Auftakt, die Verpflichtung von Mike Frantz, den Kader und über Neuverpflichtungen.

Ergebnistechnisch kann man zufrieden sein, viele Zuschauer sind es, was die spielerische Qualität nach vorne angeht, nicht. Können Sie das nachvollziehen?

LUGINGER Wir müssen sehen, dass wir am Anfang der Saison stehen. Da kann spielerisch noch nicht alles perfekt laufen. Das ist normal. Wir hatten schwierige Gegner. Aue kam nach einer Heimklatsche und hat dann besonders defensiv gespielt. Aber da müssen wir uns natürlich weiterentwickeln, brauchen mehr spielerische Lösungen.

LUGINGER Die Tür des Trainers und meine stehen immer offen. Ich habe solche Stimmen nicht gehört. Gefordert sind in allererster Linie die Spieler auf dem Platz. Es wurde niemandem verboten, Fußball zu spielen.

Warum klappt es nach vorne noch nicht so gut?

LUGINGER Was die Leistungsbereitschaft angeht, hat sich die Mannschaft super präsentiert. Die Spieler geben über 90 Minuten alles. Das ist top. Wir müssen einfach schneller spielen und im letzten Drittel genauer.

LUGINGER Wir waren in der Aufstiegssaison nach zehn Spielen auch vorne. Da trägt die Anfangseuphorie noch mit. Die Frage ist: Wie lange schafft man das über die Saison?

LUGINGER Ich glaube schon, dass Uwe auch offensiv spielen lassen will, aber er legt natürlich erst einmal den Fokus auf die Defensive. Das ist ein Stück weit seine Philosophie. Wichtig ist, dass die Ergebnisse stimmen. Es nutzt nichts, wenn man schön spielt und verliert.

Ist man als Sportdirektor geduldiger mit seinem Cheftrainer, wenn man – wie Sie – früher selbst an der Seitenlinie die Verantwortung getragen hat?

LUGINGER Ich glaube, es ist für beide Seiten von Vorteil. Man kann dann besser einschätzen, ob eine Stimmung in der Mannschaft etwas Fundamentales ist oder nur einfach einem Spiel geschuldet. Aktuell hatten wir einen guten Start, die Mannschaft zieht super mit, es gibt keinen Grund, ungeduldig zu sein.

Wie beurteilen Sie die Neuzugänge? In Osnabrück standen mit Richard Neudecker und Tobias Schwede gerade einmal zwei Neuverpflichtungen in der Startformation.

LUGINGER Wenn man neue Spieler holt, geht es nicht immer darum, dass sie gleich unter den ersten Elf stehen. Wichtig war es, den Kader in der Qualität breiter aufzustellen. Natürlich wünschst du dir, dass im Laufe der Saison der ein oder andere sich noch durchsetzen kann.

Stichwort Mike Frantz: Der erfahrene Bundesliga-Profi wirkte nach außen mehr als Wunschverpflichtung des Präsidenten als der der sportlichen Leitung. Dass er im ersten Saisonspiel nicht eingesetzt wurde, sorgte für Wellen. Wie war das jetzt mit der Verpflichtung, und wie sehen Sie die künftige Rolle von Frantz in der Mannschaft und im Verein?

LUGINGER Da gibt es leider viele Mythen, die da erzählt werden. Ich habe mit Mike schon vor über einem Jahr Kontakt aufgenommen. Im Frühjahr hat er dann gesagt, dass er ins Saarland zurückkommen will und er beim FCS seine Karriere beenden will. Er hatte schon immer einen guten Draht zu Hartmut Ostermann, der ihm ja damals auch den Karrierestart ermöglicht hat. Wir haben uns dann getroffen – Mike, der Trainer und ich – und über seine Rolle gesprochen. Er ist enorm wichtig, auch wenn er nicht unter den ersten Elf ist. Er ist einer, der der Mannschaft weiterhilft. Er sieht nicht nur das Sportliche, es geht darum, dass er mit seiner Erfahrung, seiner Ausstrahlung und seiner Mentalität andere Spieler unterstützen und weiterbringen kann.

LUGINGER Er ist ganz normal Teil der Mannschaft. Es gibt keine Stammspieler mehr. Auch Manuel Zeitz war zuletzt draußen. Ich verstehe da auch die Aufregung nicht. Wenn ich in der 3. Liga oben dabei sein will, kann ich nicht nur elf Stammspieler haben und zehn, die den Ball nicht treffen. Kein Fußballer ist froh, wenn er nicht von Anfang dabei ist. Aber man sieht doch, wie schnell sich das ändert, weil wir immer am Limit spielen müssen. Das ist einfach auch eine Qualität von Mannschaften, die ganz oben stehen wollen.