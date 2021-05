Drittliga-Spitzenspiel : FCS spielt unentschieden in Ingolstadt

FCS spielt unentschieden in Ingolstadt

Ingolstadt Trotz großer Personalsorgen und ohne die Stammkräfte Sebastian Jacob und Steven Zellner holte der 1. FC Saarbrücken im Drittliga-Spitzenspiel beim FC Ingolstadt ein hochverdientes 0:0-Unentschieden.

Nach dem schwachen Auftritt beim 0:3 gegen den 1. FC Magdeburg unter der Woche überzeugte der Aufsteiger aus dem Saarland in 90 spannenden Minuten sowohl kämpferisch als auch spielerisch.

FCS-Trainer Lukas Kwasniok bleibt sich auch zum Ende seiner Amtszeit in Saarbrücken treu: Seine Aufstellungen sind selten vorhersehbar. Im Audi-Sportpark saßen mit Nicklas Shipnoski, der den Verein ja zum Saisonende Richtung Fortna Düsseldorf verlassen wird, Maurice Deville, Sebastian Bösel, Julian Günther-Schmidt, Mario Müller und Minos Gouras gleich fünf Spieler auf der Bank, die man durchaus hätte in der Startelf erwarten können. So begann vor Schlussmann Daniel Batz eine Dreierkette mit Marin Sverko, Manuel Zeitz und Rasim Bulic. Links begann Markus Mendler, rechts Jayson Breitenbach. Vor der Abwehr sollte Luca Kerber abräumen, Unterstützt von Tobias Jänicke und Fanol Perdedaj. Kianz Froese sollte Timm Golley nach vorne unterstützen.