Pleite in Mannheim : FCS lässt sich im Derby „auffressen“

FCS-Spieler Nick Galle (rechts) kann den Mannheimer Joseph Boyamba in dieser Szene nicht entscheidend stören. Der FCS zeigte im Südwest-Derby eine schwache Leistung und verlor verdient mit 0:1. Foto: Andreas Schlichter

Mannheim Fußball-Drittligist 1. Saarbrücken enttäuscht im Spitzenspiel beim SV Waldhof Mannheim und verliert mit 0:1.

Von Patric Cordier

Uwe Koschinat brüllte. Er dirigierte. Ja, er flehte förmlich. Doch egal, was der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken auch versuchte – es war entweder falsch, oder seine Mannschaft setzte es nicht um. Am Ende stand ein erbärmlicher Auftritt des FCS und eine verdiente 0:1 (0:0)-Niederlage beim SV Waldhof Mannheim. Die fast schon traditionelle Derbyschwäche des FCS setzt sich auch unter dem neuen Übungsleiter fort und ist keine Werbung für den großen Lokalkampf gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Samstag (14 Uhr, Ludwigspark).

„Manchmal ist es im Fußball so, dass die eine Partei der anderen das Leben so schwer macht, dass man keine Lösung findet“, sagte Koschinat sichtlich niedergeschlagen: „Wir waren in allen Belangen unterlegen, und das ärgert mich massiv. Waldhof hat uns gezeigt, wie man ein solches Spiel anzugehen hat.“

Dabei war von „Spiel“ beim FCS nichts zu sehen. Die Gäste hatten nicht eine einzige wirkliche Torchance. Dem Auftritt fehlte jede Kreativität und auch der letzte Biss. „Mannheim hat uns aufgefressen“, brachte es Dominik Ernst auf den Punkt. Minos Gouras, Sebastian Jacob, Tobias Jänicke oder Alexander Groiß – Saarbrücken hatte zu viele Totalausfälle auf dem Feld, um auch nur an einen Punktgewinn zu denken. Den hätte es trotzdem geben können, hätte Schiedsrichter Florian Lechner den grenzwertigen Zweikampf zwischen dem besten Spieler auf dem Platz, Mannheims Marco Höger, und Saarbrückens besten Feldspieler Adriano Grimaldi mit Strafstoß bewertet (81.).

Doch der SV Waldhof war trotz Corona-Problematik, englischer Woche und dem Ärger um den gefeuerten Sportdirektor Jochen Kientz einfach die auch geistig frischere Mannschaft. Im „Fall Kientz“ bezogen die Waldhof-Fans klar Position: Mit fast zwei Dutzend Spruchbändern protestierten sie für den Sportdirektor und gegen Geschäftsführer Markus Kompp.

Zurück zum Spiel, in dem der SV Waldhof schon vor dem Wechsel hätte in Führung gehen können. Nach einem Fehlpass von FCS-Kapitän Manuel Zeitz, dem man die bakterielle Infektion unter der Woche deutlich anmerkte, schickte Höger den Ex-Saarbrücker Gillian Jurcher. Der wollte mannschaftsdienlich in die Mitte zu den mitgelaufenen Marc Schnatterer und Dominik Martinovic passen. Lukas Boeder, einziger Defensivspieler in Normalform, klärte (19.) – wie Schlussmann Daniel Batz bei einem Fernschuss von Höger (36.). Wenig später vergab Jurcher wieder freistehend im FCS-Strafraum.

Das Tor des Tages fiel dann nach einer Stunde. Nick Galle (er war für Mario Müller in die Startformation gerückt) bekämpfte an der Mittellinie Joseph Boymba nicht einmal halbherzig. „Das ist kein Erwachsenen-Fußball“, ärgerte sich Batz: „Da grätsche ich ihn mal weg und hole mir halt eine Gelbe Karte ab, aber du bekommst kein Gegentor.“ Nach Boyambas Pass tanzte Martinovic Zeitz aus, der dann zwar den Schuss von Marcel Costly auf der Linie klären, aber das Schlimmste nicht verhindern konnte. Boyamba, längst aufgerückt, reagierte schneller als die schläfrigen Saarbrücker und markierte den Siegtreffer (63.).