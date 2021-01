1. FC Saarbrücken : Das erste Heimspiel in Frankfurt steht bevor

Saarbrücken 1. FC Saarbrücken kann Rückrunden-Auftakt nicht im Ludwigsparkstadion bestreiten. Völklingen scheidet als Option aus.

Donnerstagvormittag, kurz vor 10 Uhr. Der stürmische Westwind peitscht den Regen durch das seit fast fünf Jahren in Sanierung befindliche städtische Stadion im Saarbrücker Ludwigspark. Fans auf der neuen Osttribüne hätten heute keine Chance, dem Niederschlag zu entgehen. Selbst auf Höhe der nicht fertiggestellten Verkaufsstände wird man nass. Auch auf den unteren zehn bis zwölf Reihen der neuen Haupttribüne hätte man als zahlender Zuschauer binnen kürzester Zeit keinen trockenen Faden mehr am Leib.

Berge von Schneeresten liegen vor der Tribüne, der Platz ist an einigen Stellen fest, andernorts tief und matschig. Ein paar Markierungshütchen stehen herum. Am Mittwoch hat man offenbar mittels eines Industriestaubsaugers versucht, Oberflächenwasser und Schnee vom Feld zu bekommen. Ein Film dazu kursiert im Internet. Aktuell brennt nur in zwei der als Büros genutzten Logen das Licht, Arbeiter sieht man nicht. Eine Baustelle unter Volllast stellt man sich anders vor. Einen Vermieter, der alles dafür tut, dass der 1. FC Saarbrücken sein Drittliga-Heimspiel gegen den VfB Lübeck am Sonntag im heimischen Park austragen kann, irgendwie auch.

Und so kam es, wie es abzusehen war. Kurz vor 13 Uhr sickerte die Nachricht durch, dass eben nicht in Saarbrücken gespielt wird. „Die Landeshauptstadt hat uns mitgeteilt, dass das Ludwigsparkstadion am Sonntag nicht zur Verfügung steht“, bestätigte Christian Seiffert, der Zuständige für Stadionfragen beim FCS auf Nachfrage, „wir stehen nun in enger Abstimmung mit dem DFB, um eine zweite Spielabsage innerhalb von nur einer Woche zu vermeiden. Dabei steht die Risiko- und Schadensabwehr für den Verein im Mittelpunkt.“

Nach der jüngsten Absage das Spiels gegen den FSV Zwickau ist bei den Liga-Verantwortlichen das Verständnis für saarländische Stadion-Eskapaden eher überschaubar. „In einer ohnehin komplizierten Saison, in der es aufgrund von Corona regelmäßig zu Spielverlegungen kommt, strapaziert jede zusätzliche Absage den Spielplan weiter“, hieß es aus der DFB-Zentrale. „Wir haben das Völklinger Herrmann-Neuberger-Stadion als erste Option angegeben. Aber es ist Frost gemeldet, und dort gibt es keine Rasenheizung“, sagt Seiffert. Zumal der Platz in Völklingen seit Ende Oktober wohl unberührt, aber auch entsprechend wenig gepflegt ist. Heißt: Dort müsste zunächst intensiv gewalzt werden.

Zudem fehlen die vertraglich garantierten Voraussetzungen für die Fernsehübertragung. Seiffert betont: „Wir brauchen eine witterungsunabhängige, jederzeit betriebsbereite und verfügbare Spielstätte. So steht es in den Vorgaben.“ Die Arena des FSV Frankfurt ist als Ausweichstadion beim DFB gemeldet. Allerdings trägt der Regionalligist dort am Samstag sein Heimspiel gegen die SG Sonnenhof-Großaspach aus. Die Platzverhältnisse am Sonntag wären wohl entsprechend.

Zwischenzeitlich hatte auch die saarländische Landeshauptstadt ihre Entscheidung begründet und gleichzeitig dem vormittäglichen Eindruck der Tatenlosigkeit entschieden widersprochen. „Der Rasen ist derzeit aufgrund der Nässeproblematik in Teilen des Platzes für den Spielbetrieb gesperrt“, erläuterte Stadtsprecher Thomas Blug, „der Bodensanierer hat bereits am Mittwoch probeweise die Luftdrucklanze eingesetzt. Dabei hat er mit Hilfe einer Stanze zuvor sichergestellt, dass die Heizungskabel nicht beschädigt werden. Ein Abfluss des stehenden Wassers ist sofort sichtbar geworden. Der Boden ist durch die Niederschläge der vergangenen Wochen und das Schmelzwasser an den betroffenen Stellen aber komplett gesättigt. Der Einsatz der Lanze ist dadurch sehr aufwendig, darum prüfen wir, ob wir das Verfahren optimieren können. Parallel arbeiten wir an den juristischen Fragestellungen, die der Inbetriebnahme der Rasenheizung im Wege stehen.“