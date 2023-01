Rassismus-Vorwurf : Schlimme Entgleisung – Sportjournalist bittet Trainer von FCS II um Entschuldigung

Saarbrücken Beim Auftakttraining der Profi-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken soll sich der Sportjournalist Patric Cordier im Gespräch mit einem Kollegen über den Trainer der 2. Mannschaft, Sammer Mozain, rassistisch geäußert haben. Der Verein hat Cordier für morgen wegen „der Schwere und Dringlichkeit der Vorwürfe“ zum Gespräch vorgeladen. Cordier, der auch für die SZ schreibt, hat Mozain bereits für die „schlimme Entgleisung“ um Entschuldigung gebeten.

In einem Gespräch mit einem Kollegen soll Cordier den Trainer als „Eselficker“ bezeichnet haben. Ein anderer Journalist, der sich in Hörweite befand, hat dies verbreitet. Cordier räumte den Vorgang ein. Der 1. FC Saarbrücken hat ihn für den morgigen Donnerstag zum Gespräch in die Geschäftsstelle geladen. „Die Schwere und Dringlichkeit der Vorwürfe duldet keinen Aufschub“, so FCS-Sprecher Peter Müller. Die Satzung verpflichte den Verein jeder Form von Rassismus entgegenzutreten.

Cordier entschuldigt sich bei Mozain

Er könne sich nicht erklären, wie es zu der schlimmen Entgleisung gekommen ist. „Wer mich kennt, weiß, dass ich keinerlei rassistisches Gedankengut in mir trage, was ich in der Vergangenheit in meinen verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten, aber auch in meiner Arbeit immer wieder unter Beweis gestellt habe“, so Cordier. Er habe einen schweren Fehler gemacht und bedauere die Entgleisung. „Als Zeichen meiner Bereitschaft zur Wiedergutmachung werde ich einen Geldbetrag an die Jugendabteilung des 1. FC Saarbrücken spenden“, so Cordier.