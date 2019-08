Regionalliga : FCS gewinnt 2:0 gegen den TSV Steinbach

Völklingen Schlusspfiff in Völklingen. Der 1. FC Saarbrücken gewinnt im ersten Heimspiel der Saison 19/20 mit 2:0 gegen den TSV Steinbach.

Es dauerte zehn Minuten ehe die Hausherren ins Spiel fanden - dann aber gleich mit einem Paukenschlag. Eine Flanke aus dem Halbfeld von Tobias Jänicke landete bei Timm Golley. Der legte den Ball am herausstürmenden TSV-Torwart Tim Paterok vorbei und stürzte über dessen Hände. Klare Sache für Schiedsrichter Manuel Bergmann und 3500 FCS-Fans: Elfmeter. Markus Mendler trat an und traf rechts unten neben den Pfosten (11. Minute). Mendler war Sebastian Jacob in die startelf gekommen, der wegen Knieproblemen passen musste. Bis zur Pause fielen keine weiteren Tore.