Drei Spieler fehlen Interimstrainer Ziehl : Der FCS jagt in Halle den zweiten Aufstiegsplatz

Kasim Rabihic (links, hier gegen den Oldenburger Nico Knystock) war im letzten FCS-Spiel an allen drei Saarbrücker Toren beteiligt. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Für das letzte Pflichtspiel des Jahres geht es für den 1. FC Saarbrücken nach Halle. Der FCS will ein weiteres Erfolgserlebnis – und könnte vielleicht sogar auf einem Aufstiegsplatz überwintern. Auf drei Spieler muss Interimstrainer Rüdiger Ziehl allerdings verzichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patric Cordier

Über Stadtallendorf ging es am Freitag für Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken zum letzten Pflichtspiel des Jahres nach Halle. „Warum ändern, was sich bewährt hat“, sagte FCS-Manager und Interimstrainer Rüdiger Ziehl zum Zwischenstopp in Hessen. „wir haben dort schon vor dem Spiel in Dresden Station gemacht, trainiert, gegessen und sind dann weitergefahren.“ Der FCS siegte mit 1:0.

FCS will mit „einem guten Gefühl“ in die Pause gehen

Mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die lange Winterpause gehen – das ist das Ziel gegen den Halleschen FC an diesem Samstag um 14 Uhr. „Wir wollen dort am Ende der englischen Woche eine frische Mannschaft aufs Feld schicken“, sagte Ziehl vor der Abfahrt, „die Pause ist lang, und es wäre schön, mit einem guten Gefühl in diese Zeit zu gehen.“ Ob er an der mit 3:1 über den VfB Oldenburg erfolgreichen Aufstellung etwas ändern wird, ließ er offen.

Die angeschlagenen Leistungsträger der letzten Wochen sind mit in den Bus gestiegen: Dave Gnaase quält sich mit einer Innenbandreizung im Knie, Bjarne Thoelke hat eine leichte Zerrung der Bauchmuskulatur. „Es läuft einfach“, sagte Gnaase, der „neue“ Sechser beim FCS, nach dem erneut starken Auftritt gegen Oldenburg. Ziehl setzt auf Gnaase, weil er in seinem System auf der Position einen schnellen Spieler braucht. Gnaase tut die Rückendeckung gut: „Ich versuche, dieses Vertrauen jetzt einfach zurückzugeben.“

Foto: dpa/Christian Charisius 22 Bilder Diese bekannten Fußballer trugen das Trikot des 1. FC Saarbrücken

Drei Spieler des FCS werden in Halle fehlen

Ein anderer Spieler, der die vom Interimstrainer gegebene Chance genutzt hat, ist Kasim Rabihic. Vor gut einer Woche hatten Ziehl und der Edeltechniker am Rande des Trainings ein längeres Gespräch. Gegen Oldenburg stand der Ex-Verler in der Startelf und war an allen drei Saarbrücker Toren beteiligt. „Jeder Spieler ist glücklich, wenn er nach längerer Zeit wieder spielen darf“, sagte Rabihic, „natürlich freuen sich alle, wenn es jetzt ein bisschen Urlaub gibt, aber für mich hätte es jetzt schon noch ein paar Spiele sein können.“

Ziehl, dem Manager mit Trainerfunktion, werden in Halle wohl nur drei Spieler fehlen: Sebastian Jacob, der unter der Woche schon spaßeshalber ankündigte, dass er nach seiner Knieoperation „schon fast wieder im Lauftraining“ sei, Dominik Ernst und Julius Biada, die beide zum Trainings-Neustart aber dabei sein werden. „Es wäre nicht klug gewesen, Dinge jetzt übers Knie zu brechen“, sagte Biada, der sich in Dresden erneut einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, „ich will in die Vorbereitung einsteigen und dann wieder Gas geben.“

SVE und FCS sind die besten Auswärtsmannschaften der Liga

Das Spieltempo seiner Mannschaft hat Interimstrainer Ziehl in den letzten Wochen erhöht, neben dem Platz ist er alles andere als die berühmte „Abteilung Attacke“. Es ist dabei nicht Ziehls Stil, Gegner stark zu reden. Seine Analysen bleiben sachlich, auch wenn es gegen den Tabellen-15. geht. „Wir haben Respekt vor jedem Gegner, aber auch wir haben uns in den letzten Wochen Respekt verdient“, sagt der Fußball-Lehrer, „Halle hat eine junge Mannschaft, die Fußball spielen möchte. Vom System sind sie flexibel, können mit Dreier- und Viererkette auftreten. Wir werden unsere Mannschaft auf beide Varianten einstellen. Wir müssen unsere Tugenden auf den Platz bringen.“ Holt der FCS in Halle die Punkte 14, 15 und 16 in der Ära Ziehl, dann könnten die Blau-Schwarzen sogar auf einem Aufstiegsrang überwintern – was unter Garantie für ein gutes Pausengefühl sorgen würde.

Lesen Sie auch Saarbrücker nun auf Platz vier : FCS feiert wichtigen Heimsieg im Aufstiegsrennen