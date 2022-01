Pflichterfolg beim Vorletzten : FCS siegt auch ohne Jorgic mit 3:1 in Grenzau

FCS siegt auch ohne Jorgic mit 3:1 in Grenzau

Tischtennis-Pokalsieger 1. FC Saarbrücken durfte sich auch in Grenzau über einen Sieg freuen. Foto: Stefan Regel

Grenzau Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis bleibt nach dem Pokalsieg und dem Hinspielerfolg im Champions-League-Viertelfinale auch in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Und das sogar ohne dem beim Pokalfinale enorm starken Darko Jorgic.

Die Tischtennisspieler des 1. FC Saarbrücken haben am Sonntag in der Bundesliga auch ohne den Slowenen Darko Jorgic einen 3:1-Pflichtsieg beim TTC Zugbrücke Grenzau gefeiert. Nach dem Erfolg beim Vorletzten steht der Pokalsieger in der Tabelle mit 18:6 Punkten weiter auf Platz zwei.